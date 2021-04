Donna aggredita e rapinata in casa da due persone incappucciate

TICINETO - Rapina nella notte in paese. Due persone incappucciate sono entrate in un’abitazione e hanno costretto la padrona di casa a consegnare del denaro.

La donna è rimasta ferita al capo, lesione provocata da una caduta: i due l’avrebbero spinta e lei è finita contro un mobile.

Le indagini sono ancora in corso.

I Carabinieri del posto, con i colleghi della Compagnia di Casale, stanno indagando per chiarire l’episodio. La Scientifica ha eseguito rilievi.

L’allarme è scattato verso l’una e trenta.

I balordi, che non erano armati, almeno secondo il racconto della vittima, sarebbero entrati dalla porta principale. Avrebbero approfittato del momento in cui la donna è uscita per verificare cosa fosse accaduto al contatore, pochi istanti prima era infatti saltata la luce.