Ubriaco aggredisce i Carabinieri: arrestato

TORTONA - I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 53enne croato per violenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito i militari, danneggiando l’autovettura di servizio, e cagionando lesioni alle gambe a uno degli operanti. L’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.