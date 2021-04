Oggi in Piemonte vaccinate quasi 23mila persone

ALESSANDRIA - Prosegue a ritmi sostenuti la campagna vaccinale sul territorio regionale, così come in provincia. Secondo il quotidiano aggiornamento dell'Unità di Crisi, oggi in Piemonte sono 23.241 le persone che hanno ricevuto il siero (in aumento rispetto ai 21309 comunicati nella serata di ieri). Il dato è aggiornato alle 18.30.

Nel dettaglio dei numeri odierni, a 3.189 è stata somministrata la seconda dose, mentre sono 6.767 gli over 80 e 8.915 i settantenni. Dato, quest'ultimo in costante crescita. Proprio in riferimento alla categoria degli over 70, oggi 1.881 persone sone state vaccinate dai propri medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.082.343 dosi (di cui 356.760 come seconde), corrispondenti all’87,3% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.