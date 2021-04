Il nuovo prefetto da Vibo Valentia

ALESSANDRIA - Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma tutto lascia supporre che dovrebbe essere Francesco Zito il nuovo prefetto di Alessandria. Sostituirà Iginio Olita. Zito, nato a Roma nel 1959, è attualmente prefetto di Vibo Valentia. ha un ricco curriculum che include, tra l'altro, l'incarico di vice capo di Gabinetto al Dipartimento per le politiche comunitarie della presidenza del Consiglio dei ministri.

E' stato poi capo della segreteria dei sottosegretari all'Interno Davico e Ruperto, ha lavorato al Ministero dell'Interno e al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture ed insediamenti prioritari). E' componente Commissione per l'Armonizzazione Contabilità Enti Territoriali al Ministero dell'economia e delle finanze. Ha svolto anche attività di docenza per la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno) e per altri enti di formazione.

A Vibo Valentia si è insediato il 4 giugno 2019.