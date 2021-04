Centro vaccini, la prima paziente taglia il nastro

CASTELLAZZO - E' stata Giovanna Traversa, di Predosa, a tagliare il nastro del nuovo centro vaccinale realizzato dal Comune diui Castellazzo nella palestra appena completata. La prima paziente, consorte dell'ex sindaco predosino Tagliafico, ha inaugurato la struttura, immediatamente operativa, che servirà i comuni di un'area con circa 20mila abitanti.

Giorni di lavoro h24 per il sindaco di Castellazzo, Gianfranco Ferraris, per tutta la giunta (presenti il vicesindaco Giuseppe Romano e l'assessore Giuseppe Boidi), per Castellazzo Soccorso, presieduto da Francesco Zanini, che ha firmato l'accordo con l'Asl, per chi ha coordinato la macchina operativa, in testa il responsabile sanitario della struttura, il dottor Giampiero Varosio.

All'inaugurazione sono intervenuti il viceprefetto vicario Paolo Ponta, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Luciano Mariano, la direttrice del Cissaca Stefania Guasasco, molti sindaci dei comuni interessati (che Casalcermelli, Bosco Marengo, Frugarolo, Sezzadio, Castelspina, Predosa, Borgoratto, Frascaro e Gamalero)

Il centro sarà operativo sette giorni su sette, in due turni di vaccinazione, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sono 15 i medici coinvolti, 20 gli infermieri, una quindicina gli amministrativi e molti i volontari del gruppo comunale Protezione Civile di Castellazzo, della sezione Alpini, delle associazioni "Salute e prevenzione a km0" e "Noi per Voi", di Flying Wolves, oltre agli operatori di Castellazzo Soccorso, che si alterneranno, con un programma definito nei dettagli.

Oggi i vaccinati saranno 96, come anche domani; 99 nelle giornate di sabato e domenica; 132 a partire da lunedì. La fascia di età è 70 - 79 anni. La prima castellazzese a ricevere la prima dose è stata Anna Maria Vitali.