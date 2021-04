Acf Alessandria si lega ai Grigi

ALESSANDRIA - Lo sguardo oltre la pandemia: Acf Alessandria lavora già per il futuro del calcio femminile in Alessandria. Lo fa con l'impegno in serie C, e domenica arriverà la formazione del Caprera, ma anche con un importante accordo di affiliazione all'Alessandria calcio maschile, "collaborazione e aiuto - come sottolinea la presidente, Maria Grazia Spanò - di cui siamo tutte molto orgogliose. Ci unisce l'amore per i colori grigi, le nostre ragazze sono le prime tifose, come anche la sottoscritta e tutto lo staff. Per noi è un onore, crediamo che sarà una spinta per il movimento femminile anche in città".

PORTE APERTE

Il futuro è fatto anche di lavoro con il settore giovanile, di cui è responsabile tecnico Marco Giovanetti, da qualche settimana anche alla guida della prima squadra. "Il nostro slogan è, proprio, "Diamo un calcio alla pandemia". In questi lunghi mesi la società non si è mai fermata, anche le formazioni giovanili proseguono con gli allenamenti, nel rispetto dei protocollio. Siamo ottimisti - aggiunge la presidente - a settembre anche i campionati under ripartiranno".

Per questo si lavora già per la prossima stagione, "partendo dalle più piccole, che in un club dilettantistico sono linfa vitale". Come? Aprendo le porte del centro sportivo in via Falcone (ex Casermette), tutti i sabati dalle 15 alle 17. "Iniziamo domani e sarà un appuntamento fisso: al campo, la nostra casa, ci saranno tecnici e dirigenti per illustrare il progetto alle bambine, alle ragazze e alle loro famiglie. Faremo conoscere anche l'impianto: è il modo migliore per avvicinarsi al calcio femminile".

Per rispettare tutte le norme in vigore in questo momento di emergenza è richiesta la prenotazione, telefonando al 3335436355 o inviando una email a acfemminilealessandria@gmail.com