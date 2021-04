Cantieri di lavoro per disoccupati over 45

ALESSANDRIA - L’Amministrazione comunale di Alessandria con DG n. 260 del 26/11/2020 aveva espresso la volontà di partecipare al bando regionale per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone disoccupate in particolare disagio economico (attuazione della DGR n. 7-2131 del 23/10/2020).

Il comune di Alessandria ricerca 5 lavoratori/trici disoccupati, over 45, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Alessandria, da inserire in attività di cantiere di lavoro per la durata di 260 giornate lavorative (25 ore settimanali distribuite su 5 giornate).

I lavoratori saranno distribuiti su due progetti: Cantiere di Lavoro progetto: “Interventi conservativi sul patrimonio librario della Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’" n. 2 posti (1 uomo e 1 donna) Qualifica: assistente di archivio e di biblioteca durata: 260 giorni lavorativi, per 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative indennità giornaliera: euro 25,12 Destinatari: disoccupati con età pari o superiore a 45 anni, residenti nel comune di Alessandria, con titolo di studio della scuola dell'obbligo o superiore, non percettori di trattamenti previdenziali, indennità di disoccupazione e/o altri ammortizzatori sociali. Cantiere di Lavoro progetto: "When wild is beautiful: diamo qualità all'ambiente" n. 3 posti (2 uomini e 1 donna) Qualifica: personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde durata: 260 giorni lavorativi, per 30 ore settimanali su 5 giornate lavorative indennità giornaliera: euro 30,15 Destinatari: disoccupati con età pari o superiore a 45 anni, residenti nel comune di Alessandria, con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titolo di studio), non percettori di trattamenti previdenziali, indennità di disoccupazione e/o altri ammortizzatori sociali.

Con DD n. 94 dell'1.3.2021 la regione Piemonte ha approvato la graduatoria e ammesso al finanziamento i progetti presentati dal Comune di Alessandria. I cantieri di lavoro sono misure di politica attiva del lavoro atta a facilitare l’inserimento lavorativo e a favorire l’inclusione sociale di disoccupati in cerca di occupazione. Obiettivo della misura è: rafforzare l’occupabilità in prospettiva del re-inserimento lavorativo e sociale di persone disoccupate, attraverso l’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali e la conoscenza diretta del mondo del lavoro; offrire un inserimento lavorativo ai lavoratori e lavoratrici provenienti dal cantiere precedente, finalizzato al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

I cantieri sono realizzati con il sostegno della regione Piemonte; il comune di Alessandria si è, infatti, candidato per l’attivazione di queste opportunità lavorative presentando alla Regione Piemonte una domanda di ammissione al finanziamento che, una volta accolta, ha consentito l’attivazione delle procedure.

Ricordiamo che sono destinati ai disoccupati con età pari o superiore a 45 anni, residenti nel comune di Alessandria, con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o privi di titolo di studio), non percettori di trattamenti previdenziali, indennità di disoccupazione e/o altri ammortizzatori sociali. I Cantieri di Lavoro dovrebbero iniziare indicativamente a luglio 2021.

Le candidature dovranno essere effettuate esclusivamente on-line dalle ore 8.00 del 28/04/2021 alle ore 12.00 del 30/04/2021.

Qui il link della pagina, dove gli utenti potranno visionare i 2 avvisi e troveranno i modelli per effettuare la candidatura.

“In un momento storico così difficile – commenta l’assessore alle Politiche del Lavoro Mattia Roggero – la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria e ammesso al finanziamento i progetti presentati dal Comune di Alessandria per i Cantieri di Lavoro per persone over 45. Si tratta di un’iniziativa che vuole dare un segno di fiducia e di speranza a chi in questo momento si trova in forte difficoltà. L’anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro con il Bando dei cantieri di lavoro over 58; siamo molto soddisfatti di continuare in questa direzione con questa nuova opportunità”.