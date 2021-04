Canone unico patrimoniale, versamenti entro fine mese

ALESSANDRIA - Il settore Risorse Finanziarie e Tributi del Comune di Alessandria avvisa che, dal 1° gennaio 2021, è entrato in vigore il canone unico patrimoniale che sostituisce la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Le tariffe sono quelle approvate con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30/3/2021, in applicazione del D.L. 41/2021 (decreto sostegni) che prevede che le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021.

Si avvisano i contribuenti interessati a contattare gli uffici Ica per il ricalcolo dell’importo al numero di telefono 0131 261278 (interno 3) o alla mail cosap.alessandria@icatributi.it.

Palazzo Rosso precisa anche che "l’importo del canone unico emesso dal Concessionario Ica Srl è relativo all’intera annualità, non contemplando quindi le agevolazioni previste dalla norma suddetta. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021, rassicurando che non verranno applicati interessi per i pagamenti pervenuti entro il 20 maggio 2021".