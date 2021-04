Bertram: esame con le grandi

TORTONA - Prima giornata nel girone Bianco di Serie A2. Domani, domenica 25 aprile, si giocano tre gare. Oltre a Torino-Napoli e Udine-Forlì occhi puntati sul PalaOltrepò di Voghera dove la Bertram riceve la Givova Scafati. Sono le squadre che hanno chiuso la stagione regolare ai primi tre posti dei raggruppamenti Verde e Rosso e che ora si sfidano per le posizioni dalla 1 alla 6 nella griglia playoff.

TORTONA OSSERVATA SPECIALE

La Bertram aspetta Scafati, squadra ambiziosa e attrezzata che ha vinto la SuperCoppa ad inizio stagione. La squadra dell’ottimo coach Alex Finelli (QUI IL ROSTER COMPLETO) arriva al PalaOltrepò senza il playmaker Tommaso Marino e senza il lungo Luigi Sergio, assenti per infortunio. Spicca tra i gialloblù la presenza del lungo Thomas, dell’ex tiratore di Casale Bernardo Musso e dell’ex Leone Valerio Cucci.



Scafati ha un mix di talento, esperienza, organizzazione di gioco e profondità della squadra, ampliata ulteriormente con l’innesto di Cervi



Marco Ramondino si aspetta battaglia. “Approcciamo tre settimane di fuoco nelle quali giocheremo sei partite contro squadre che per roster, continuità e qualità sono da considerarsi tra le migliori del campionato. Scafati ha un mix di talento, esperienza, organizzazione di gioco e profondità della squadra, ampliata ulteriormente con l’innesto di Cervi. Sarebbe facile individuare in Thomas il punto di riferimento, ma allo stesso tempo superficiale e riduttivo: la Givova ha tiratori come Jackson e Musso, giocatori capaci di creare da pick’n’roll come Marino, Palumbo e Rossato e atleti versatili come Cucci, Sergio e Benvenuti. Inoltre, come tutte le squadre allenate da coach Finelli, ha una grande identità difensiva”.

Curioso il playmaker Bruno Mascolo: “Abbiamo aspettative molto alte e useremo queste partite con le migliori del campionato per arrivare ai playoff nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Iniziamo con la gara contro Scafati, una squadra molto attrezzata che ha due americani di alto livello e un gruppo di italiani solido. Dobbiamo rimanere focalizzati su di noi e sull’approccio che avremo nel corso delle singole gare”.

BERTRAM TORTONA – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 25 aprile, 20.45

Arbitri: Dionisi, Patti, Pazzaglia

In diretta tv: su MS Sport (digitale terrestre) e MS Channel (canale 814 piattaforma Sky)

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)