Costa al piano e la poesia di Chopin

ONLINE - "Chopin" è il titolo del concerto che verrà trasmesso gratuitamente dalla piattaforma digitale Vincerò Tv stasera, sabato 24 aprile, alle ore 21 in première e domenica 25 aprile alle 21.30 in replica. L'appuntamento fa parte del Gamondium Music Festival: protagonista il pianista Matteo Costa con un programma di grande impatto emotivo, in grado di “bucare” lo schermo e ricreare negli ascoltatori le emozioni di un concerto dal vivo.

Il Gamondium Music Festival è promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida grazie al sostegno della Fondazione Crt e del Comune di Castellazzo, in collaborazione con la Confraternita di Sant'Antonio Abate.

Gli ideatori del festival internazionale, che porta i grandi interpreti e la grande musica nella cittadina alessandrina, sono il direttore artistico Marcello Bianchi e Daniela Demicheli. I concerti della terza edizione del festival sono stati registrati nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Castellazzo Bormida.