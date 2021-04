Casale, tris in rimonta a Varese

VARESE - Trasferta vincente per il Casale di Buglio che a Varese supera in rimonta 3-1 i padroni di casa staccandoli forse definitivamente nella lotta salvezza grazie alla rete di testa di Colombi e al rigore di Poesio nel primo tempo prima della punizione vincente nel finale di Mullici.

Nella prima frazione di gioco partono meglio i padroni di casa che al decimo si portano in vantaggio con il colpo di testa di Ebagua scelto titolare oggi da mister Rossi e bravo a prendere in controtempo la difesa nerostellata. Il Casale prova ad inventare con Coccolo e Lewandovski ma le occasioni davanti alla porta sono poche; per il Varese invece sembra imprendibile sulla fascia sinistra Minaj. Verso la fine del primo tempo il Casale affonda il colpo: al 40’ il colpo di testa di Colombi vale il pareggio, pochi attimi dopo in pieno recupero e con il Varese in stato confusionale Nicastri atterra nell'area piccola Romeo e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto va freddo Poesio che non sbaglia e completa il ribaltone.

Nella ripresa sono poche le occasioni davanti alla porta per entrambe le formazioni e i cambi effettuati pur inserendo forze fresche non migliorano la situazione: a metà ripresa il Varese resta in dieci per via del doppio cartellino giallo ai danni di Disabato e al 30’ arriva anche il rosso diretto per Ebagua, espulso per una gomitata nei confronti di Nouri. Il Casale può così gestire al meglio il vantaggio e nei minuti di recupero chiudere la pratica con il gol su punizione di Mullici che firma il 3-1 finale: mercoledì con l'Hsl Derthona sarà derby vero.

VARESE - CASALE 1-3

MARCATORI: pt 10’ Ebagua, 40’ Colombi, 45’ rig. Poesio (C); st 47’ Mullici

VARESE: Siaulys, Polo, Quitadamo, Parpinel, Disabato, Capelli, Nicastri, Scampini, Aprile, Ebagua, Minaj. A disp.: Lassi, Petito, Aiolfi, Beak, Snidarcig, Ritondale, Dellavedova, Otele, Balla. All.: Rossi

CASALE: Drago, Fabbri, Nouri (st 35’ Guida), Raso, Cintoi, Todisco, Romeo, Poesio, Colombi (st 35’ Mullici), Coccolo, Lewandoski (st 30’ Franchini). A disp.: Tarlev, Fontana, Giusio, Nnad Tochukwn, Cocola, Lanza. All.: Buglio

ARBITRO: Tesi di Lucca

NOTE Espulsi DiSabato (24' st) per somma di ammonizioni, Ebagua (30' st) per gioco falloso e mister Rossi (38' st).