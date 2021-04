"Ragazzi, non mollate. Provateci"

SPINETTA MARENGO - "Ragazzi, non mollate, siamo con voi". Una cinquantina di tifosi ha accolto la squadra, pochi minuti fa, all'arrivo all'hotel 'Diamante'. "Voi siete diversi da quelli che hanno buttato via la promozione nel 2017, voi siete uomini veri e siete giocatori. Provateci".

Moreno Longo e i calciatori sono scesi e hanno applaudito. C'è stato uno scambio di frasi, di incitamento. Facce scure, rabbia e delusione tra i protagonisti della gara a Como, che hanno rivisto, però, bandiere e fumogeni. "Mi è venuto da piangere guardando i volti dei giocatori e di Longo - confessa Ferruccio Ramella - Ho 70 anni e non mi vergogno di dirlo. Io credo che sono i primi a voler cambiare lo stato d'animo di oggi. Per loro, per tutti noi".

Con il secondo posto sicuro, l'Alessandria entrerà in scena nei quarti di finale. Adesso c'è da ricostruire, però, l'autostima: di chi va in campo, di chi ha visto sfumare un'altra opportunità.