Autosped ko, ma il gruppo ora è al completo

MONCALIERI - Per un quarto Autosped mette la testa avanti, 22-19, poi la rosa ancora corta e alcune giocatrici che tengono solo mezza gara dopo lo stop per covid pesano e Moncalieri domina il secondo e il terzo parziale, scavando un solco grande, 37 punti per le padrone di casa contro soli 11 delle ospiti, che tengono più il passo nell'ultimo quarto, ma alla sirena è 68-42.

Punteggio ancora severo, pur con qualche buona indicazione in avvio e la conferma di qualche elemento Under, che sta giocando molto, soprattutto l'alessandrina Francesca Bertetti, per la seconda volta di fila in doppia cifra (erano stati 12 sabato, sono 11 contro Moncalieri).

Coach Zara e lo staff hanno qualche nota positiva in più: sono aumentati i minuti nelle gambe e le giovani stanno rispondendo con personalità. Poco prima della palla a due la buona notizia che il gruppo torna al completo: tamponi finalmente negativi per Gatti, Scibelli e Francia, oggi la visita medica e domani allenamento a ranghi compatti, con più scelte, e anche più esperienza, per la gara di sabato sera, alle 20, al Palacamagna, contro Sanga Milano. Vincere significherebbe scalare una posizione nella griglia degli spareggi.

MONCALIERI - AUTOSPED 68-42

Moncalieri: Landi 4, Reggiani 12, Penz 6, Katshitshi 6, Giacomelli 4, Bevolo 10, Berrad 7, Domizi, Trehub 13, Salvini 6, Jakpa. All.: Terzolo

Autosped: Madonna 2, Colli 6, Bernetti 11, Bonvecchio 4, Podrug 13, Repetto 1, D'Angelo 4, Serpellini 1, Bassi. Ne: Pavia. All.: Zara.