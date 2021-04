Finti addetti in azione: si fingono operai del gas e derubano una coppia

NOVI LIGURE — Finti addetti ancora in azione a Novi Ligure: i truffatori hanno colpito nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile, portando via soldi e preziosi a una coppia di anziani residenti in via Rattazzi.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini si sono presentati a casa delle vittime spacciandosi per operai del gas e millantando che erano intervenuti per una fuga di metano. Una volta dentro l’abitazione, sono riusciti a individuare i punti in cui erano custoditi soldi e gioielli e se ne sono impossessati in un momento di distrazione delle vittime, forse anche grazie a uno spray con cui avrebbero stordito i due anziani.

Una volta resisi conto di quanto accaduto, la coppia di derubati ha dato l’allarme ma ormai i truffatori si erano dileguati.

Le società del Gruppo Acos ricordano che tutti i loro addetti sono muniti di tesserino di riconoscimento. In caso di dubbio, prima di aprire si può effettuare un controllo rivolgendosi alla polizia municipale (0143 323411) o al numero di emergenza 112.