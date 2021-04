Novipiù, brutta caduta a San Severo

SAN SEVERO - Una brutta Novipiù perde a San Severo (86-75) dopo una prestazione sempre a inseguire e non sufficientemente dura e intensa. La squadra di Andrea Valentini non bissa il successo all’esordio e complica la sua situazione di classifica nel Girone Blu. Delude Redivo e non basta il ritorno di un super Camara (22 punti, 8 rimbalzi e 6 falli subiti). Adesso la JBM cerca riscatto lunedì (ore 18) al PalaFerraris contro Rieti.

SEMPRE INDIETRO

Casale parte male, sbagliando i primi 10 tiri della partita (10-0 San Severo dopo 4’). A sbloccare ci pensa Thompson (12-6) che spinge la JBM al 19-15 del 10’. Nella seconda frazione i rossoblù vanno anche avanti (21-23), ma senza mai scappare (39-37 all'intervallo lungo). Stessa musica anche nella ripresa (al 30’ 61-57). Nell’ultima frazione San Severo resta avanti sfruttando un Ogide incontenibile per la difesa rossoblù (31 punti). La tripla pazzesca da metà campo di Redivo sulla sirena fissa l’86-75 finale.

Coach Andrea Valentini usa una metafora presa in prestito dal golf. "Troppi giocatori sotto il par. Abbiamo sofferto in tutte le zone del campo. Dobbiamo riflettere e capire che in questo girone bisogna giocare un altro tipo di pallacanestro con altra aggressività».

ALLIANZ- NOVIPIU' 86-75

(19-15, 39-37, 61-57)

ALLIANZ SAN SEVERO: Bottioni 4, Ikangi 11, Maganza 3, Antelli, Ogide 31, Clarke 22, Mortellaro 5, Angelucci 2, Contento 8. Ne: Petrushevski, Franciosi, Guida. All. Bechi

NOVIPIU’ CASALE: Thompson 10, Redivo 10, Donzelli 4, Casini, F. Valentini, Martinoni 7, L. Valentini 6, Camara 22, Tomasini 16. Ne: Giombini, Lomele, Sirchia. All.: A. Valentini

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)