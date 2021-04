Finale alessandrina, Dlf batte Familiare

OVADA - Si è fermato in finale il cammino dei portacolori della Familiare Fabrizio Maragno e Roberto Rovere a Ovada, sui campi della Marchelli (coppie di C e D): dopo aver sconfitto in semifinale per 13-6 Caselli-Gilardenghi del Dlf, si sono infatti inchinati nella sfida decisiva agli altri 'ferrovieri' Navone e Corradin con il punteggio di 9-5.