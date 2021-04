In auto con droga e armi bianche: arrestati in tre

TORTONA - Nell’ambito di specifici controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 28enne rumeno, un 22enne e un 59enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel pomeriggio del 26 aprile, i Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, Garbagna e Villalvernia, nel corso di un mirato servizio effettuato in città, hanno intimato l’Alt a un’autovettura notando nell’immediatezza l’atteggiamento sospetto degli occupanti.

Approfondendo il controllo, hanno rinvenuto sul cittadino rumeno 28 grammi di cocaina suddivisa in dosi e, all’interno dell’autovettura, circa 316 grammi di hashish suddivisi in dosi e in panetti, due bilancini e oltre cento euro in contanti. Il 28enne rumeno e il 59enne sono stati altresì denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto ingiustificato di armi bianche, poiché trovati in possesso, rispettivamente, di una chiave inglese, di un’asta telescopica e di un coltello multiuso. Dopo avere trascorso la notte presso i propri domicili, nel pomeriggio del 27 aprile sono stati condotti davanti al Tribunale di Alessandria che ha convalidato gli arresti emettendo nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. in attesa di processo.