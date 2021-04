Mostra in Cittadella sui moti del 1821

Si può visitare la mostra ‘Il Tricolore. I moti del 1821’, allestita nella sede della delegazione del Fai in Cittadella. Fino al 2 giugno sarà possibile vederla ogni weekend dalle 14 alle 18 oppure su prenotazione negli altri giorni (telefono 335 6323460). La mostra è stata promossa dal Piccolo con la delegazione alessandrina del Fai per celebrare i duecento anni dei moti del 1821, di cui Alessandria e la Cittadella sono stati protagonisti di primo piano, come ha ricordato recentemente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La mostra propone i lavori eseguiti per celebrare l’evento da alcuni artisti tra i più apprezzati della provincia: Riccardo Guasco, Mario Fallini, Andrea Musso, Massimo Orsi, Davide Minetti, Enrico Francescon, Elena Caterina Doria, Concetto Fusillo, Lele Gastini, Aeno e Grazia Smilovich.