Vivaldi, gli allievi celebrano il jazz

ALESSANDRIA - Oggi, venerdì, alle ore 18, il conservatorio Vivaldi di Alessandria celebra l’International Jazz Day, giornata internazionale del jazz, con un concerto online degli studenti dei corsi accademici di specializzazione di II livello in Musica Jazz. Gli studenti coinvolti sono professionisti del settore che hanno deciso di intraprendere una specializzazione in Jazz presso il conservatorio. In questo periodo è ancora più importante mantenere vivi l’entusiasmo e la musica, ed è per questo che il Vivaldi continua a programmare concerti, soprattutto quelli degli allievi: per dare continuità alla loro attività e sostegno ai lavoratori della musica e dello spettacolo.



Moderno e raffinato

Il concerto sarà dedicato a un jazz moderno e raffinato, verranno eseguiti brani di John Scofield, Wayne Shorter, Steve Swallow, Roy Hardgroove, Freddie Hubbard. A esibirsi sono Giada Bassino, Cecilia De Lazzaro, Nicola Delle Foglie e Susanna Massetti alla voce, Pietro Di Stefano alla tromba, Giovanni Panato e Massimo Ronzi alla chitarra, Antonio Bologna, Lorenzo Magnaghi e Davide Picaro al pianoforte, Alberto Fiorani e Andrea Garavelli al basso elettrico, Alessio Fiorese alla batteria. Tutte e tutti fanno parte della classe di musica d’insieme di Giampaolo Casati, che ha curato il programma concertistico. L'organizzazione e la direzione artistica sono curati dalla docente di canto jazz Laura Conti. Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il concerto sarà trasmesso dall’Auditorium Pittaluga e sarà visibile esclusivamente online sul canale YouTube 'Conservatorio Vivaldi Alessandria', sulla pagina Facebook 'Conservatorio Vivaldi'. Il link diretto sarà disponibile anche sul sito www.conservatoriovivaldi.it.