Bertram, Napoli esame durissimo

TORTONA - Terza giornata nel girone Bianco di Serie A2. Le tre partite in programma si giocano tra domani e lunedì. Si comincia con Tortona-Napoli e Torino-Forlì e si chiude con il posticipo Udine-Scafati (lunedì ore 18). Le squadre di questo raggruppamento si sfidano per le posizioni dalla 1 alla 6 nella griglia playoff.

VOGLIA DI RISCATTO

Il crollo di Forlì è stato fragoroso. Adesso la Bertram è attesa ad un esame molto severo che può anche essere occasione di riscatto. Di fronte la Gevi Napoli, vincitrice della Coppa Italia (in semifinale Leoni battuti proprio dai campani) e unica squadra a imbattuta del girone Bianco. La squadra di coach Pino Sacripanti (QUI IL ROSTER COMPLETO) ha diversi giocatori acciaccati e potrebbe fare un po’ di turnover. Punto di forza degli azzurri la coppia Usa formata dal funanbolico Josh Mayo (15 punti di media) e dall'atletico Jordan Parks (16.5 di media). Coach Marco Ramondino, che si è assunto la responsabilità della pesante sconfitta di Forlì, presenta così l’avversario. “Napoli è forte e ha struttura, esperienza, leadership e capacità di punire gli errori. Difende duro e corre in contropiede, credo che in questo momento particolare della stagione – in cui si riduce il margine di errore – sia importante fare bene le cose semplici. Rivincita di Coppa? Averli affrontati in Coppa Italia non credo conti tanto perché il valore di quella sfida è diverso rispetto a una partita di campionato, per il contesto in cui si è svolta”.



Napoli è una squadra estremamente fisica e atletica a cui piace correre, per questo dovremo essere bravi a fermare la loro transizione offensiva

Lorenzo Ambrosin, che sta faticosamente cercando di ritrovare la verve della prima parte di stagione, spiega così l’avversario. “Napoli è una squadra estremamente fisica e atletica a cui piace correre, per questo dovremo essere bravi a fermare la loro transizione offensiva. In difesa sono compatti e duri. Giocando ogni tre giorni bisogna pensare a una partita alla volta: le sfide che ci attendono sono molto importanti in chiave playoff perché danno una impronta di quello che ci attenderà”.

La Bertram è annunciata al completo.

BERTRAM TORTONA – GEVI NAPOLI

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 2 maggio, 20.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pecorella, Costa

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)