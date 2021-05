MANTOVA - Successo pesante, 68-56, il secondo in 48 ore. Autosped conquista Mantova, trascinata da Tayara Madonna, 22 punti per lei con numeri straordinari, 62 per cento da 3 punti, con un 5 su 8 che mette le ali alle giraffe.

L'equilibrio si rompe già nel secondo quarto, dopo il 13-14 al 10': Castelnuovo allunga, 25-15 che scava il solco, +11 all'intervallo lungo (28-39). Le virgiliane, ormai fuori dai giochi playoff, provano a rientra nel terzo parziale, in cui si segna meno, 40-48 dopo 30', ma nell'ultimo quarto le ospiti gestiscono senza problemi e, anzi, consolidano il punteggio,+12 alla sirena e un altro passo verso una posizione utile nei playoff. Fondamentale anche il contributo dalla panchina, 21 punti per Autosped contro solo 4 delle padrone di casa. Prestazione di grandissima sostanza anche per Bonvecchio, autrice di 15 punti, in doppia cifra anche Gatti con 10. E ottima la gestione delle rotazioni da parte di coach Francesca Zara, brava a gestire una situazione di parziale emergenza, perché le giocatrici sono tutte a disposizione, ma alcune con un minutaggio ridotto e, soprattutto, con un'altra partita dietro l'angolo.

Mercoledì, infatti, Castelnuovo sarà ancora in trasferta, a Sarcedo, contro la ex Pieropan, ultimo atto del tour de force in 12 giorni e passaggio fondamentale: con un altro successo sarebbe 4° o 5° posto, dipenderà anche dal verdetto di Alpo - Vicenza, da cui potrebbe anche uscire la prima avversaria negli spareggi promozione.

MANTOVA - AUTOSPED 56-68

(13-14, 28-39, 40-48)

Mantova: LLorente 10, Bernardoni 4, Monica 23, Ruffo 5, Marchi 10, Pastore 1, L.Gatti, Petronio, Pizzolato 3, Bottazzi 0. Ne: Antonelli. All.: Albertini

Autosped: Madonna 2, Pavia 4, Colli 4, Podrug 7, Gatti 10, D'Angelo 3, Bernetti 3, Bonvecchio 15, Scibelli. Ne: Repetto, Serpellini, Francia