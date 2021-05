Il primo test è con la Folgore Caratese

ALESSANDRIA - Si torna al Moccagatta: sabato, alle 15, primo test verso i playoff. Moreno Longo ha sottolineato l'importanza e l'utilità di giocare nelle quasi tre settimane prima del debutto nei playoff, il 24 maggio, ed è stato accontentato: sabato, alle 15, al Moccagatta, amichevole con la Folgore Caratese, la formazione di 'patron' Michele Criscitiello che milita nel girone A della serie D, lo stesso di Casale e Hsl Derthona, ma salterà il prossimo turno su richiesta dell'avversaria, la Sanremese, che ha alcune positività.

Al tecnico dei Grigi servirà per verificare come il gruppo sta assimilando il lavoro di questi giorni e quali sono le condizioni di alcuni giocatori un po' in ombra nelle ultime gare e, anche, dei tre che, dopo la visita di idoneità, domani, mercoledì, potrebbero tornare a tempo pieno.

C'è attesa anche per l'esito dei controlli per i secondi del gruppo squadra,che erano risultati positivi, già il giorno dopo Como, Eusepi e Frediani. I dieci giorni della quarantena si stanno esaurendo.