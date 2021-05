Il duo Bianchi-Demicheli e le note che fanno sognare

CASTELLAZZO BORMIDA - "Oltre l’arcobaleno" è il titolo dell’appuntamento conclusivo della terza edizione del Gamondium Music Festival, promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida e realizzato grazie al contributo della Fondazione Crt e del Comune di Castellazzo. Un titolo che non rappresenta solo un omaggio a una delle più celebri colonne sonore di tutti i tempi ("Over the rainbow’" dal film Il Mago di Oz), ma vuole anche ricordare come la bellezza insita nell'arte possa aiutare a “guardare oltre”.

È questo l’intento del duo composto dal violinista Marcello Bianchi e dalla pianista Daniela Demicheli che sabato 8 maggio, alle ore 21.00 (e in replica domenica 9 maggio, alle ore 21.30) sulla piattaforma digitale Vincerò Tv, proporranno brani di musica per il grande schermo, facendo sognare il pubblico ad occhi aperti. Il concerto è stato registrato, grazie alla gentile concessione della Confraternita di Sant'Antonio Abate, nella chiesa omonima di Castellazzo.