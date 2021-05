L'Alessandria ritrova anche Eusepi e Frediani

ALESSANDRIA - Proprio ieri, in una intervista a Il Piccolo (LEGGI QUA), il presidente Luca Di Masi aveva espresso un auspicio, "speriamo che nelle prossime ore arrivino buone notizie anche per Eusepi e Frediani, e a inizio della prossima settimana anche per Gazzi, Corazza e Poppa". Per i primi due è arrivato l'esito tanto atteso: terminata la quarantena di dieci giorni dall'accertata positività, il tampone molecolare ha detto che l'attaccante e l'esterno si sono negativizzati. Per loro ora, a breve, la visita di idoneità e alla ripresa degli allenamenti, dopo l'amichevole di domani (ore 15, Moccagatta) con la Folgore Caratese, potranno tornare in gruppo.

Come da protocolli (ogni 48 ore quando ci sono tesserati positivi) anche il resto della squadra e dello staff si è sottoposto a controlli, tutti negativi. Segno che il momento difficile, che ha ridotto di un terzo gli uomini a disposizione di Longo, è superato e il tecnico ha due settimane per rimettere nella migliore condizione tutti.