Abitava a Quattordio il motociclista che ha perso la vita in corso Crimea

ALESSANDRIA - ORE 19.50 - E' Hicham El Ouannas, e aveva 45 anni, il centauro che questo pomeriggio ha perso la vita in un incidente in corso Crimea.

In fase di sorpasso, la sua moto ha urtato un'auto che si stava apprestando a girare a sinistra in via Gramsci: entrambi i mezzi stavano percorrendo infatti la via in direzione di piazza Garibaldi. A bordo della vettura, oltre al guidatore, anche la moglie e la figlia.

Gli agenti della Polizia municipale sono ancora al lavoro per accertare pienamente la dinamica della tragedia.

**********

ORE 16.38 - Corso Crimea è bloccato per permettere i rilievi del drammatico schianto accaduto nel pomeriggio che è costato la vita a un giovane motociclista. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del fuoco.

Dai primi accertamenti il centauro è finito contro la vetrata del bar dopo aver urtato un’auto che dal centro strada stava svoltando a sinistra in via Gramsci.