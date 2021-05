Castellazzo, il primo raduno al santuario

CASTELLAZZO - Il piazzale del santuario invaso dalle moto non si vedeva da quasi due anni, dall'ultima edizione del raduno internazionale 'Madonnina dei centauri'. Segno che anche i motociclisti finalmente tornano a viaggiare e che Castellazzo è sempre una meta che tutti hanno nel cuore.

Oggi prima prova del campionato regionale di mototurismo, organizzazione affidata al Moto Club Castellazzo, presente anche il vicepresidente della Federmoto regionale Gianni Scovazzo, che si occupa, in particolare, di questa disciplina.

Primi arrivi dalle 8.30, il rettore ha celebrato la messa, poi è uscito sul sagrato, insieme al sindaco - centauro Gianfranco Ferraris e al presidente del club Tonino Scassi, per impartire la benedizione. Al termine appuntamento nell'area attrezzata, per apertivo, pranzo all'aperto e per fare progetti sul raduno di luglio.