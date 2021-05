Playoff, nuove date. Alessandria in campo dal 30

ALESSANDRIA - La formula non cambia, solo le date sono diverse. Il 'caso Virtus Verona' obbliga la Lega Pro a ritoccare il calendario dei playoff per permettere la disputa dell'unica gara rinviata per il covid, Triestina - Virtus, riprogrammata per il 15 maggio, anche se i veronesi hanno 10 giocatori positivi.

Così il secondo turno di girone, previsto per il 12, slitta al 19, il primo della fase nazionale, con andata e ritorno, sarà domenica 23 e mercoledì 26 maggio, il secondo, quello in cui entrerà in gioco l'Alessandria, domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno (quando i Grigi saranno, come testa di serie, al Moccagatta).

Le semifinali, con sorteggio integrale, il 6 e il 9 giugno, la finale domenica 13 e mercoledì 16.

Per Longo, dunque, l'obbligo di riprogrammare la preparazione: di fatto passeranno quattro settimane dall'ultima partita ufficiale alla prima degli spareggi promozione. Qualche obiezione resta, perché le date delle gare sono comunque ravvicinate e non evitano altri cambiamenti della programmazione in caso di nuove positività nelle squadre impegnate.