Un '5' da quasi 50mila euro a Tortona

TORTONA - Il Piemonte torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso di sabato 8 maggio, infatti, sono stati centrati due “5” del valore di 49.424,30 euro ciascuno.

La prima vincita è stata realizzata nel tabacchi di Corso Leoniero 27 a Tortona, mentre la seconda giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria situata in via Circonvallazione 2 a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando la cifra di 150,6 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte, riferisce Agipronews, il "6" manca dal 2011 quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.