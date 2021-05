Derthona Lab, un pieno di successi

TORTONA – Vincono tutte le formazioni giovanili della Bertram Derthona. Successi per i ragazi tortonese in maglia Olimpia Voghera che dopo un overtime piegano la resistenza del Cerro Maggiore nella C Silver con un Banchero da 25 punti.

Successo esterno dopo una prestazione molto positiva per l’Under 16 Eccellenza (Bellinaso, autore di 17 punti), che coglie un’importante vittoria in trasferta sul campo di San Mauro. Decisivo l’allungo nell’ultimo quarto fino al 51-58 finale.

Vittoria casalinga anche per la formazione Under 15 allenata da De Ros, capace di condurre l’incontro per tutti e quaranta i minuti contro Cigliano. Per i Leoni 30 punti a referto di Gay.

Una vittoria e una sconfitta infine nel bilancio dell’Under 14 Elite di coach Nunzi. Sconfitta in volata per i giovani Leoni nel derby contro la Junior Casale (52-57) e pronto riscatto sul campo di Tam Tam: con un ampio 59-93 della sirena.

SERIE C SILVER

Olympia Voghera- Cerro Maggiore 62-58

Voghera: Banchero 25, Mogni, Gay 6, Miljkovic, Armanino ne, Sackey 14, Marangon, Bruciamonti, Rota 6, Semeghini 11, Karac. All. Franchini Ass. Fanaletti, Censurini



UNDER 16 ECCELLENZA

San Mauro-Derthona Basket 51-58

Derthona: Lisini 7, Mogni 3, Di Mattia, Besostri 6, Vio 4, Segatto 2, Arnaldo 4, Lam 11, Milanesi, Bellinaso 17, Bertelli 2, Ferrari 2. All. Nunzi Ass. Fanaletti

UNDER 15 SILVER

Derthona Basket- Cigliano 83-62

Derthona: Vio 13, Borasi, Bordoni R. 7, Ferrario, Calvaresi 3, Gay 30, Repetto 8, Acquini 6, De Filippo 4, Bordoni E. 12. All. De Ros

UNDER 14 ELITE

Derthona Basket-Junior Casale 52-57

Derthona: Vio 3, Bonardi 2, Ablatico 2, Borasi 5, Bordoni 10, Calvaresi 6, Bellinaso 5, Chikal 6, Dalocchio, Acquini 5, De Filippo 1, Cervini 7. All. Nunzi Ass. Della Godenza

Tam Tam Torino-Derthona Basket 59-93

Derthona: Vio 14, Bonardi, Ablatico 5, Borasi 6, Bordoni 17, Calvaresi 6, Bellinaso 8, Chikal 8, Dalocchio 4, Acquini, De Filippo 17, Cervini 8. All. Nunzi Ass. Della Godenza