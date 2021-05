Maltempo: la lunga notte dei vigili del fuoco

FRASSINELLO - Il maltempo e il forte temporale hanno causato più di un disagio nella notte nel Casalese.

Piccoli allagamenti e alberi caduti hanno costretto i Vigili del Fuoco a diversi interventi, fortunatamente senza feriti. Uno dei più spettacolari a Frassinello, dove la caduta di una grossa pianta in una strada secondaria ha interrotto l'erogazione di corrente a cinque case in località Serra. Il disagio permane anche in queste ore.