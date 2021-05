Bertram pronta alla riscossa con Forlì?

TORTONA – Oggi si torna in campo nel girone Bianco di Serie A2 con la quinta giornata, seconda di ritorno. Match clou della penultima della fase ad orologio Bertram-Forlì (ore 20 PalaOltrepò). Il programma si apre con Udine-Napoli (ore 18) e prosegue con Torino-Scafati (ore 19).

TORTONA, QUALE FACCIA?

La Forlì di coach Sandro Dell’Agnello ha dimostrato già nella gara d’andata di essere un avversario molto pericoloso, soprattutto nel tiro da fuori. Tortona dovrà provare a limitare gli ospiti a cominciare da questo aspetto del gioco. Roderick è il giocatore determinante di un gruppo esperto e solido che comprende Rush, Landi, Giachetti, Bruttini e Natali. L’Unieuro (QUI IL ROSTER COMPLETO) arriva dalla sconfitta con Udine, vera bestia nera degli emiliani (2-0 per l’Apu) e si trova a quota 8 punti in classifica, 2 meno dei Leoni. Da parte sua Tortona (che è senza l'infortunato Tavernelli) deve riscattare la brutta prova di Scafati e confermare che in casa è di un'altra consistenza (2-0 nella fase ad orologio).



Chiama all’unità di gruppo nelle difficoltà Jamarr Sanders . “In una stagione così lunga e dura sia a livello fisico sia mentale è importante rimanere uniti e credere nel lavoro comune. Siamo sempre stati bravi a superare i momenti di difficoltà che abbiamo avuto e stiamo facendo una grande stagione. Ora affrontiamo Forlì, una squadra che ha grande talento ed esperienza. Il loro punto di forza principale è il tiro da tre punti, che hanno sfruttato molto bene nella partita di andata. In vista dei playoff è importante vincere le partite in casa e proteggere il fattore campo, anche se senza pubblico il vantaggio è un po’ minore”.

“Forlì è una squadra che ha grande capacità di attaccare l’area, crea vantaggi dai pick’n’roll e sa giocare bene in 1 contro 1, sia fronte sia spalle a canestro – analizza coach Marco Ramondino – . Caratteristiche che li rendono difficili da affrontare. Inoltre, l’assetto perimetrale e l’abilità nel tirare da tre punti in cui sono una delle migliori formazioni del campionato, rende difficile la copertura del campo. Non avremo a disposizione Tavernelli e dovremo fare una partita di grande applicazione sia individuale sia di squadra, perché Forlì ha esperienza e talento notevoli, quindi non è possibile limitare solo i singoli interpreti. Come tutte le squadre del campionato non siamo al meglio, ma è importante trovare il modo di fare risultato, perché queste sfide delineano la classifica”.

BERTRAM TORTONA – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: mercoledì 12 maggio, 20.00

Arbitri: Radaelli, D’Amato, Nuara

Andata: 71-83

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)