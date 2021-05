“Nuove (Ri) Generazioni”, al via il bando di selezione

ALESSANDRIA - L’Amministrazione comunale di Alessandria, nell’ambito del progetto “Nuove (Ri)Generazioni” finanziato da Anci, e in Twin partnership con il Comune di Trapani, prevede l’incarico di n.4 unità con contratto di lavoro autonomo occasionale per attività funzionali al progetto.

Il progetto prevede azioni di rigenerazione urbana, per le quali il Parco Carrà con le sue diverse realtà, attività e incontri tra culture e generazioni, è considerato la sede privilegiata di azione. Il partenariato con il comune di Trapani, capofila di progetto, nasce grazie al progetto Nuove (Ri)Generazioni Urbane del comune di Alessandria finanziato alcuni anni fa da Anci, che ha dato vita ad azioni di rigenerazione urbana e progettazione partecipata. Queste buone prassi pregresse vengono ora particolarmente valorizzate, essendo messe a disposizione dal Comune di Trapani, che svolge sul suo territorio analoghe azioni, mutuate dalle pregresse esperienze di Alessandria.

“Si tratta di un progetto composito, che mette al centro i giovani, la loro creatività, la loro capacità di ripensare gli spazi urbani e riprogettarli a misura delle proprie aspirazioni – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita -; in un’ottica di sostegno dell’occupazione dei giovani attraverso la qualificazione, il tirocinio formativo e la pratica professionale, il progetto offre tra le sue diverse azioni un’opportunità lavorativa qualificante. Sono particolarmente soddisfatta dell’attuazione di questo aspetto del progetto in quanto ci permette di creare nuove modalità e occasioni per i nostri ragazzi, sostenendone le azioni e l'inserimento nel mondo del lavoro".

Sono 4 le aree in cui i giovani selezionati svolgeranno le loro attività: animazione ludico sportiva per la fascia 0-6 anni; osservazione partecipata, ricerca/azione, attivazioni di reti; comunicazione; attività di coordinamento e supporto. Il bando e il modulo per la domanda saranno disponibili sul sito del comune di Alessandria www.comune.alessandria.it da oggi, mercoledì 12 maggio 2021; il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 26 maggio 2021, mentre il colloquio di selezione, per chi verrà ammesso, è fissato per martedì 1 giugno 2021.

Link al bando

Per informazioni relative al bando è possibile: telefonare al Servizio Giovani e Minori dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri 0131 515-755/770/773; inviare una e-mail a servizio.giovani@comune.alessandria.it; visitare il sito www.comune.alessandria.it.