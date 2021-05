Uisp rilancia un torneo di calcio a 11

ALESSANDRIA - Fabio Amerio, responsabile per il settore calcio dell'Uisp, lo definisce "un primo pensiero per ripartire". Sicuramente è un tentativo di ritorno alla normalità dopo oltre un anno di stop. "Da settimane lavoriamo a un torneo di calcio a 11, con partite da inizio giugno. E' da marzo che siamo pronti, c'è l'autorizzazione del Coni nazionale, attendiamo ancora qualche settimana, perché speriamo che, da giugno, qualche misura sia allenatata e un buon numero di persone, nelle società, abbia ricevuto almeno la prima dose del vaccino".

Naturalmente la competizione si svolgerà nel pieno rispetto di tutti i protocolli. "Potremo decidere di adottare norme aggiuntive, decise di comune accordo con i partecipanti, per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Società e associazioni che hanno voglia di tornare in campo possono già contattare l'Uisp o il sottoscritto - aggiunge Amerio - e in tempi brevi contiamo di definire l'evento nei dettagli. La nostra ripartenza è, anche, nel piacere di tornare a sfidarci per i 3 punti e divertirci. Lo sport sociale di Uisp è, anche, questo".