A Mombello braccia incrociate: inizia il presidio all'ex Framar

MOMBELLO - Le lavoratrici e i lavoratori della Gimi, ex Framar di Mombello (gruppo Freudenberg) hanno deciso di concerto con Fiom, Fium e Uilm: la produzione continuerà a essere bloccata e inizia oggi il presidio in fabbrica, sulla falsariga di quello che da metà febbraio stanno portando avanti gli operai della Cerutti, giunti questa mattina in visita al loro stabilimento.

A forte rischio ci sono 80 posti di lavoro: 50 dipendenti (ai quali formalmente verrà proposto di trasferirsi entro l'anno a Monselice, nel Padovano) e 30 interinali, destinati a perdere l'impiego alla scadenza dei loro contratti.

Qui il video di questa mattina.