Caldirola, due donne e tre bimbi messi in salvo dai soccorritori

CALDIROLA - Il Soccorso Alpino di Alessandria, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco di Tortona e Alessandria, è intervenuto questa notte per prestare soccorso a due donne e tre bambini al Rifugio Orsi, posto a quota 1.400 sopra Caldirola.

La comitiva aveva effettuato una gita nella giornata di ieri partendo dalla Colonia di Caldirola per raggiungere il Rifugio, che si trova alle pendici del Monte Ebro: nel corso della discesa il gruppo ha smarrito il sentiero e, per non aggravare la situazione, ha preferito ripercorrere i propri passi ritornando così al rifugio.

Da qui ha allertato i soccorritori, i quali raggiunta la località hanno rintracciato la comitiva, in buone condizioni generali, riaccompagnandola quindi a valle, dove era attesa dai familiari preoccupati del mancato rientro. L'intervento si è concluso intorno alla mezzanotte.