Istigava al terrorismo dal carcere di Alessandria: Imam arrestato

ALESSANDRIA - Mentre si trovava in carcere ad Alessandria, tra luglio 2020 e marzo di quest'anno, avrebbe incitato alla distruzione del Vaticano definendo Bin Laden "difensore dell'Islam".



È accusato di istigazione a delinquere di matrice terroristica per motivi di discriminazione razziale e religiosa un imam 42enne oggetto di un indagine condotta dai Carabinieri del Ros, che oggi hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere su disposizione del Gip di Torino. L'uomo ora è in carcere a Novara.

L'uomo è accusato di aver fatto proselitismo nel carcere esaltando gli attentati terroristici, come quello di Charlie Hebdo.

Seguono aggiornamenti