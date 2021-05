Amici del Po: Galleggia non Galleggia 2021 non si fa

CASALE - Per il secondo anno consecutivo la pandemia ferma il carnevale estivo di Casale. Gli Amici del Po hanno comunicato che per evitare assembramenti e, al contempo per non snaturare la loro famosa festa acquatica, Galleggia non Galleggia è stato annullato e si farà nel 2022.

«Prima di proporre una festa ridotta o dimezzata ci vediamo costretti ad annullare per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con la sesta edizione della kermesse più amata dell’estate casalese. Vogliamo sia scanzonata, ricca di risate, travestimenti e centinaia di persone, come è sempre stata. Il Galleggia non Galleggia non è una gara. E non può svolgersi senza pubblico. Tutti contribuiscono, con la loro presenza, a rendere l’evento una giornata memorabile ed è per questo che abbiamo deciso di rinviare ancora. Non vogliamo assolutamente che ci si debba ricordare di un giorno striminzito e ridotto. Sarà più bello e coinvolgente nel 2022, dopo tre anni dall’ultima edizione, nel 2019» spiegano dal sodalizio del presidente Massimo Sarzano.

Sono stati tuttavia predisposti alcuni eventi per le prossime settimane. Niente assembramenti ma comunque piacevoli possibilità di scoperta e riscoperta del Po.

Domenica 23 maggio, 6 giugno e 20 giugno all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale dal mattino al tardo pomeriggio saranno proposte gite in barcè adatte a grandi e piccini, in totale sicurezza e senza il bisogno di prenotare prima.

Poi, se le condizioni del fiume lo permetteranno (e se sarà altrettanto per le disposizioni dei Dpcm) si proverà anche a viaggiare. Il 26 e 27 giugno c'è la discesa a remi tra Casale e Pavia, un’escursione che per tanti casalesi rappresenta una tradizione e che gli Amici del Po hanno riscoperto ormai da qualche anno. Si viaggia seguendo la corrente e pernottando in tenda a metà percorso. Il ritorno a Casale avrà luogo domenica sera, in bus.

Per partecipare al viaggio, dove non mancheranno le risate e momenti di assoluta goliardia, è però indispensabile la prenotazione: i posti sono limitati. Al numero 349 8393726 si possono ottenere tutte le informazioni.

Gli altri appuntamenti, da luglio in avanti, saranno comunicati più avanti.