Campagna vaccinale: in Piemonte, oggi, quasi 35mila le somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto resoconto serale relativo ai numeri della campagna vaccinale: nella giornata di oggi, venerdì 14 maggio, in Piemonte sono state quasi 35mila le somministrazioni in totale.

Per la precisione sono 34.922 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 15.139 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 10.575 le persone estremamente vulnerabili, 12.865 i sessantenni, 3.793 i settantenni e 1.299 gli over80. Oltre 5.000 le dosi somministrate oggi dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.979.740 dosi (di cui 674.688 come seconde), corrispondenti all’89,1% di 2.222.870 finora disponibili per il Piemonte.

Proseguono le preadesioni sul sito www.ilPiemontetivaccina.it: sono in totale 223.127 nella fascia di età 50-59 anni. Nel dettaglio, 103.607 nella fascia 50-54 anni (iniziate martedì 11) e 119.520 nella fascia 55-59 anni (al via da martedì 4). Intanto, oggi sono arrivate in Piemonte con due giorni di anticipo 20.600 dosi di AstraZeneca e 11.200 di Johnson&Johnson che sono in via di distribuzione sul territorio.