Mercato: le ambiziose si muovono. Bertram?

TORTONA – Lunedì, chiusa la fase ad orologio e in vista dei playoff , riapre una breve finestra di mercato di A2. Occasione ghiotta per le ambiziose squadre di A2 per piazzare l’upgrade promozione. Infatti le trattative – soprattutto e ovviamente di giocatori di A1 liberi – sono partite. Si danno per definiti gli arrivi (che potranno essere ufficializzati da lunedì) di Christian Burns a Napoli e anche di Brian Sacchetti a Verona. Per Burns, che sarà pezzo forte della rifondazione di Brescia nella prossima stagione, contratto in prestito, mentre per l’ex Azzurro Sacchetti la Tezenis avrebbe proposto un accordo che comprende anche il contratto per la prossima stagione in caso di promozione in serie A al termine dei playoff.

Il colpo più clamoroso potrebbe essere quello di Scafati che starebbe per ingaggiare il bomber Frank Gaines che ha finito a Cantù. Si parla anche di un concreto interessamento di Udine per l’ex Fortitudo Bologna Marco Cusin e anche del ritorno temporaneo di Andrea Pecchia (che quest’anno è retrocesso con Cantù) nella sua Treviglio.

BETRAM ALLA FINESTRA

Tutto sembra tacere, per ora, in casa Bertram dove peraltro le ambizioni di promozione non mancano. Si è parlato nelle scorse settimane di un interessamento per Burns, ma nulla più. Diciamo che gli innesti in corsa non sono il must per coach Marco Ramondino e che l’aggiunta già effettuata in corso si stagione di Lorenzo D’Ercole non ha prodotto chissà quale impatto. Tortona quindi non farà nulla? Impossibile escludere un’operazione, ma al momento l’ipotesi appare remota. Anche decidendo di mettere dentro un giocatore appare complesso individuare uomo e ruolo. La squadra bianconera, infatti, non sembra avere un ruolo in particolare scoperto, quanto piuttosto soffrire di una generale mancanza di durezza. In questa fase della stagione i Leoni, oltre a soffrire un’inspiegabile – vista l’assenza del pubblico – fragilità in trasferta, sembrano capaci di vincere solo quando fanno la partita, mentre faticano a portare a casa in qualche modo il risultato senza una grande prestazione. Anche se la partita vinta con Forlì all’overtime ha dato indicazioni incoraggianti. Da confermare.