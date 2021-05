Doppio Arrighini dal dischetto, Eusepi e Stanco: poker all'Albese

ALESSANDRIA - Doppio Arrighini dal dischetto, si sblocca anche Stanco e Eusepi festeggia il rientro con una rete: il terzo test per l'Alessandria è un poker all'Albese. Un po' di fatica in avvio, con il gioco meno sciolto, già nella seconda parte del primo tempo qualche spunto interessante, e nella ripresa più fraseggio e giocate di prima, scambi veloci e occasioni, anche se servirebbe più precisione in fase di conclusione.

DAL DISCHETTO

Al 5' occasione per Arrighini, che entra in area e incrocia, deviata in angolo. Ancora un accenno di buona manovra al 10': cross di Celia da sinistra, sponda di testa di Stanco, in corsa Mora alza sulla traversa. Ci prova anche l'Albese, con Bosio dal limite, Pisseri controlla. Manovra poco lucida, ritmi che l'Alessandria non riesce ad alzare. Al 28' rigore per l'Alessandria: Ba affronta Arrighini. l'arbitro indica il dischetto. Lo stesso Arrighini infila Bonofiglio. Al 31' opportunità per il raddoppio, ma Stanco incrocia sul fondo. Un minuto dopo è Chiarello ad avere la palla per il 2-0, alzata miracolosamente in angolo. Al 34', su colpo di testa di Di Gennaro, Cerutti si trasforma in portiere e tocca con la mano. E' ancora rigore, e Arrighini trasforma. Al 42' si sblocca Stanco: suggerisce Celia, da sinistra, sul primo palo la girata di testa dell'attaccante.

TOCCA A EUSEPI

Ampio turn over in avvio di ripresa: Eusepi, appena entrato, segna il quarto gol. Macchioni pesca il centravanti sul secondo palo, colpo di testa incrociato, imparabile. Un minuto dopo rischio su una ripartenza uno contro 3 e la difesa grigia permette a Mascolo di tirare, alto. Al 16' dentro anche Frediani e Podda. Al 18' conclusione di Casarini dal limite, un metro sul fondo. Il centrocampista pennella una palla d'oro in area, Parodi non ci arriva di un nulla. Potrebbe essere cinquina al 23': Mustacchio di testa apre per Eusepi, diagonale che Giaccardi, con una prodezza, allunga in angolo. Gioca di prima l'Alessandria e il portiere dell'Albese si supera in un paio di occasioni. Al 32' si libera Mustacchio, conclusione molto vicina al palo. Al 41' Di Quinzio ha una palla d'oro, a tu per tu con il portiere, ma calcia sul fondo. Al 43' Giaccardi salva in angolo su Parodi e al 44', di piede, sventa di piede su Mustacchio. Che al 2' di recupero mette Macchioni davanti al portiere, ma in posizione irregolare.

Alessandria - Albese 4-0

Marcatori: pt 29' e 34' Arrighini (rig), 42' Stanco; st 4' Eusepi

Alessandria: Pisseri (1'st Crisanto - 27'st Crosta); Bellodi (1'st Macchioni), Di Gennaro (1'st Cosenza), Prestia (16'st Podda); Mora (1'st Parodi), Giorno (1'st Casarini), Bruccini (16'st Frediani), Celia (1'st Pisseri); Chiarello (1'st Mustacchio), Stanco (1'st Eusepi), Arrighini (1'st Di Quinzio). All.: Longo

Albese: Bonofiglio (35'pt Ricatto), Bergesio, Cerutti, Ba (38'pt Pia), Prizio, Meti, Rossetto, Bosio, Atomei, Del Piano, Bosco. A disp.: Giaccardi, Bertoglio, Morone, Pugliese, Lopardo, Garis, Di Marco, Mascolo. All.: Perlo

Arbitro: Esposito di Ercolano

Assistenti: Ielardi di Novara e Ameglio di Torino

Note: Cielo coperto, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.Angoli: 20-0 per l'Alessandria.