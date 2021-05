Mense scolastiche: la visita a sorpresa di Buzzi Langhi e Straneo

ALESSANDRIA - "Ci siamo presentati alla scuola Bovio per verificare il funzionamento dei pasto per i ragazzi. Poi, dato che c’erano delle porzioni in più, abbiamo assaggiato il pasto e non abbiamo riscontrato problematiche". E' questo il commento del vicesindaco Davide Buzzi Langhi diramato dopo la visita a sorpresa, di oggi, in una delle mense cittadine.