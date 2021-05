Europa Verde e Verdi: "Il parcheggio interrato di piazza Garibaldi? Un'opera inutile"

ALESSANDRIA - «Un’opera inutile e dannosa che porterebbe solo più traffico ed una rivisitazione di tutte le arterie urbane circostanti senza fornire un effettivo privilegio al commercio del centro cittadino - spiegano Mauro Trombin e Giulia Bovone, co-portavoce dei Verdi – Europa Verde della Provincia di Alessandria, in relazione all’ipotesi di costruzione del parcheggio sotterraneo di piazza Garibaldi in Alessandria - Il parcheggio sarebbe gratuito? Con i costi di costruzione è impensabile, pertanto gli utenti, come fanno oggi, preferirebbero i centri commerciali che garantiscono un parcheggio gratuito, varietà di scelta e prezzi competitivi. Questo è dimostrato dai parcheggi costantemente vuoti di piazza della Libertà (un parcheggio nella piazza del Comune che è una peculiare caratteristica della nostra città non invidiata da nessuno) e del multipiano di via Parma».

«Per far ripartire il commercio cittadino è necessario rendere appetibile l’offerta. L’unica possibilità è creare un

centro città vivibile con la possibilità di acquisto a prezzi convenienti attraverso la realizzazione di infrastrutture per le persone che arrivano da fuori città e che ne possano usufruire gratuitamente come i parcheggi in periferia o navette da e per i parcheggi frequenti - concludono - È necessario promuovere un “salotto” per gli acquirenti/turisti con vie senza traffico e abbellite da fiori e piante, parcheggi per i mezzi ecosostenibili oppure attraverso la concessione gratuita degli spazi antistanti i negozi o gli sgravi fiscali ed incentivi per gli esercenti oppure con piazze del centro a misura di turista e di cittadino. L’idea di una piazza Garibaldi “verde” è un’opzione condivisa, appoggiata e rappresenta uno dei punti cardine per la ripartenza della nostra città».