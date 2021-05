Al via la Recruiting Week organizzata da For.Al

ALESSANDRIA - For.Al organizza la prima Recruiting Week per offrire una buona opportunità a tutti coloro che cercano lavoro in settori nei quali si sta registrando una richiesta di personale. Attraverso quest’iniziativa, al termine dei processi di ricerca e selezione, i candidati selezionati parteciperanno a brevi percorsi formativi gratuiti con scopo di inserimento lavorativo in imprese in cerca di personale.

I settori nell’ambito dei quali si sono manifestate delle richieste di personale sono i seguenti: servizi informatici, servizi di logistica e distribuzione, servizi alle imprese, meccanica e impiantistica elettrica, saldatura, oreficeria e valutazione dei preziosi. Le persone interessate dovranno inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo recruiting@foral.it entro e non oltre domenica 23 maggio: verranno ricontattate per un primo colloquio online (su Google Meet/ Whatsapp) che avverrà entro la fine del mese.

Il candidato deve essere in possesso di almeno uno di questi requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni con obbligo formativo assolto; essere un adulto disoccupato (anche percettore del reddito di cittadinanza con stipula del Patto per il lavoro) o lavoratore dipendente (di azienda con sede operativa in Piemonte) posto in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cigs, e a rischio perdita del posto di lavoro per situazioni di crisi comportanti esuberi lavorativi.

For.Al darà evidenza del Recruiting Week anche sui propri canali social Facebook, Instagram, Linkedin e sul sito dove ci saranno tutte le informazioni per partecipare.