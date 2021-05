TORTONA - Settimana di risultati in chiaroscuro per le formazioni giovanili del Derthona BasketBall Lab.

Sconfitta casalinga i ragazzi tortonesi impegnati con la canotta dell’Olympia Voghera nel terzo confronto stagionale contro la Sanmaurense, al termine di una partita equilibrata per oltre trenta minuti. Nel quarto finale, gli ospiti giocano con maggiore lucidità e producono un parziale di 4-22 che indirizza l’incontro che termina con il punteggio di 61-81.

Vittoria per la formazione bianconera Under 20 Gold nel debutto della seconda fase. Al termine di una partita comandata nei ritmi e nel punteggio fin dalle battute iniziali della sfida, la buona intensità difensiva messa in campo consente ai Leoni di chiudere sul 60-51.

Doppia sconfitta per l’Under 18 Eccellenza. Sul campo di una delle formazioni più quotate del girone il Derthona regge l’impatto fisico e atletico di Campus per un quarto e mezzo, prima di subire il decisivo allungo avversario in chiusura di primo tempo. Finale 92-49.

Sconfitta anche nel derby della provincia per i giovani Leoni sul campo della JB Monferrato che controlla le operazioni e vince 80-52.

Un successo e una sconfitta per l’Under 18 Silver. La squadra di Paolo De Ros cade al PalaCamagna anche l’Under 18 Silver, che contro Bea Chieri. Ospiti avanti e capaci di gestire la rimonta dei Leoni e conquistare la vittoria.

La riscossa arriva sul campo di Chieri. I Leoni impattano la gara con intensità dominano fino al 31-74 con cui si conclude l’incontro.

Convincente successo esterno, infine, per l’Under 15 bianconera sul campo di Casale. A decidere le sorti dell’incontro un primo tempo ben giocato e chiuso avanti di 31 punti (13-44) che permette ai giovani bianconeri di amministrare il vantaggio nella ripresa e di imporsi per 37-76.

SERIE C SILVER

Olympia Voghera – Sanmaurense 61- 81

Voghera: Banchero 20, Mogni, Gay 3, Armanino, Miljkovic 7, Marangon 15, Bruciamonti 9, Rota 6, Semeghini ne, Karac 1. All. Franchini Ass. Fanaletti, Censurini



UNDER 20 GOLD

Derthona Basket – Rivarolo 60-51

Derthona: Cremonti 2, Nizzola 11, Tava 7, Mogni 11, Emanuelli 6, Bottaro 4, Curti 8, Lonardo, Lisini 9, Lerta 2, Neri. All. De Ros



UNDER 18 ECCELLENZA

Novipiù Campus- Derthona Basket 92-49

Derthona: Massoni, Colombetti 5, Zonca 17, Miljkovic 3, Semeghini 2, Rota 12, Lisini 2, Karac, Arnaldo, Armanino 2, Bellinaso, Angeleri 6. All. Nunzi Ass. Della Godenza

JB Monferrato-Derthona Basket 80-52

Derthona: Massoni 12, Colombetti, Zonca 1, Semeghini 4, Rota 14, Lisini 3, Karac, Arnaldo, Armanino 11, Bellinaso 3, Angeleri 2. All. Nunzi Ass. Della Godenza



UNDER 18 SILVER

Derthona Basket- Bea Chieri 46-66

Derthona: Lombardi, Fiorucci, Viale 11, Curti 14, Calù 2, Emanuelli, Bottaro, Lerta 17, Melisi 2. All. De Ros



Basket Chieri-Derthona Basket 31-74

Derthona: Melisi 3, Fiorucci 7, Lombardi 9, Calù 3, Coffano 3, Curti 5, Emanuelli 23, Lerta 12, Viale 4, Bottaro 5. All. De Ros



UNDER 15 SILVER

Casale-Derthona Basket 37-76

Derthona: Vio 6, Ablatico, Bordoni R. 6, Ferrario 2, Calvaresi 4, Gay 19, Repetto 20, Defilippo 5, Cervini 6, Bordoni E. 8. All. De Ros