ALESSANDRIA - Dal mese di maggio 2021 è attivo il nuovo centro di colposcopia dell'ASL Alessandria presso la sede distrettuale "Cristo" di Via Buonarroti, 18. Il servizio verrà garantito dal dottor Vittorio Aguggia e dalla dottoressa Giusy Milazzo, entrambi ginecologi con abilitazione per lo screening regionale ed assolverà alle richieste di colposcopia di 2° livello per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero, rivolgendosi in particolare alle donne residenti ad Alessandria, ma anche in centri limitrofi.

La dotazione tecnologica dell’ambulatorio, un avanzato colposcopio completo di telecamera, notebook, software e stampante, è stata donata dal dottor Giulio Dabormida, ex primario di ginecologia dell’ospedale di Tortona, a cui vanno i ringraziamenti della direzione generale dell’ASL Alessandria e del direttore del distretto, il dottor Stura.

Il centro lavora di concerto con l’attività che le ostetriche svolgono nell'ambito dei programmi per l'individuazione precoce dei tumori ginecologici attraverso l'offerta di Pap Test/HPVtest presso tutti i consultori distribuiti sul territorio ASL Alessandria. Il servizio è coordinato nell'ambito del programma di screening oncologico "Prevenzione Serena" gestito dall’Unità di Valutazione e Organizzazione degli Screening (U.V.O.S.), responsabile dottor Enrico Albanese. È comunque possibile accedere al servizio anche al di fuori dei programmi di screening.

L'attività si svolgerà nei giorni di lunedì, dalle 8.30 alle 11.30, e giovedì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30, e sarà su appuntamento, con invito tramite lettera a cura del servizio di Prevenzione Serena. Per informazioni circa le modalità di prenotazione e di accesso al servizio (non è richiesta impegnativa del medico di base) è possibile contattare il telefono UVOS dedicato alle Colposcopie: 0131/306406, dalle ore 9.00 alle 12.00, o l’e-mail: screening@aslal.it.

A causa dell'emergenza pandemica in atto, le prestazioni sono erogate nel rispetto dei criteri di sicurezza finalizzati al contenimento dell’infezione da Coronavirus. Per evitare condizioni di sovraffollamento nella sala di attesa e per consentire la sanificazione dei locali e delle attrezzature, tutti gli appuntamenti devono essere concordati preventivamente telefonando al numero verde indicato. L’attività ambulatoriale complessiva della sede distrettuale di Via Buonarroti 18, compresi i prelievi ematici, riprenderà dopo l’estate dal momento che il personale infermieristico territoriale è impegnato presso i centri vaccinali.