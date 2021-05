«Sono i lavoratori che pagano i sostegni alle altre categorie»

CASALE - È in corso al Parco Eternot di Casale l’assemblea generale della Fiom Cgil di Alessandria, con all’ordine del giorno ‘Occupazione e Sicurezza’. Una scelta simbolica quella del direttivo provinciale, un segnale di attenzione alle crisi Cerutti e Freudenberg.

«Il lavoro perchè sia sicuro deve essere stabile - ha spiegato il segretario Anna Poggio - I precari non possono alzare la testa perchè sono ricattabili. Non usciamo dalla pandemia migliorati, sono i lavoratori e i pensionati che pagano i sostegni a tutte le altre categorie, alcune delle quali non così brillanti nel pagare le tasse».