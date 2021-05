Casale e Hsl in campo fino al 20 giugno

ALESSANDRIA - Ormai si è perso il conto dei cambiamenti del calendario della serie D. Le novità di due settimane fa sembravano le ultime di una lunga serie e, invece, c'è una ulteriore modifica, che in alcuni raggruppamenti fa slittare la conclusione al 20 giugno (in contemporanea con l'ultimo atto dell'Eccellenza).

Troppi ancora i recuperi in sospeso, con la novità di nuovi casi di covid: così la Lnd ha deciso di fermare ancora il girone A, che giocherà regolamente la 15esima giornata domani - il Casale a Chieri, Hsl Derthona al 'Coppi' con il Bra - e poi sarà stop il 30, per collocare alcune gare ancora in sospeso, e il 16° turno slitterà al 6 giugno, Casale al primo di due turni casalinghi consecutivi, contro il Vado, Hsl a Borgosesia.

Si giocherà anche il 13 (17esima giornata), il 16 (18esima) e il 20 (19esima e ultima).