Bertram spreca, la maratona è di OraSì

VOGHERA - Una maratona, due supplementari, 50 minuti di battaglia, e la serie torna in parità. A fare la differenza un tiro libero, di Simioni, che pareggia i conti nel confronto dei quarti, 97-98: OraSì si prende una gara che Bertram un po' butta via. Tortona prima sembra volare facile, poi si abbassa, rallenta, si fa raggiungere, lotta testa a testa, ma non riesce poù a scappare. E, anzi, deve pure rincorrere. E, alla fine, quando sembra inesorabile il terzo overtime, Mascolo perde palla, Denegri la recupera e serve Rebec, Tavernelli commette fallo. Rebec ha i crampi, entra Simioni e dalla lunetta basta trasformare il primo per portare a casa una sfida, che manda le squadre a Ravenna, al terzo atto, con gli ospiti in fiducia e Cinciarini trascinatore, anche se i minuti cruciali li segue dalla panchina, fuori per cinque falli.

L'ILLUSIONE, LA BATTAGLIA

Dopo 10' sembra già partita chiusa e assolo di Bertram, padrona assoluta del campo. Ma così non è: il 28-16 illude, il solco tra le due squadre si restringe, perché OraSì Ravenna alza l'intensità e concede meno del minimo, difesa registrata, che fa segnare poco gli avversari. Stentano anche gli ospiti a trovare la via del canestro, ma il tesoretto di 15 punti con cui i 'leoni' vanno al riposo, segnando, però, solo 11 punti nel secondo quarto, viene eroso. E' un campanello d'allarme, da quel momento Bertram fatica, perde smalto, si inceppa spesso. La tengono a galla, soprattutto Cannon, Mascolo, Severini (doppia doppia per lui), serata no per Sanders. Ravenna cresce, difende forte e si avvicina, il terzo parziale è la fotocopa del primo, ma a parti invertote. E nel quarto la rimonta si completa, 75-75. I padroni di casa non riescono più a fare la partita, più nelle mani degli ospiti. Ancora partità dopo 45', 87-87, il confronto delle percentuali al tiro è, leggermente,a favore della squadra di Ramondino (43,8 contro 42,7). Non basta: Simioni spegne i sogni, la dimostrazione che Tortona domina quando gioca tutta la squadra, non solo una parte.

BERTRAM TORTONA - ORA Sì RAVENNA 97-98 (dopp 2 ts)

(28-16, 39 - 24, 56-52, 75-75, 87-87)

Bertram: Cannon 22 , Gazzotti 3, Ambrosin 11, Tavernelli 9, D'Ercole, Fabi 10, Mascolo 17, Severini 13, Sanders 6. Ne: Sackney, Morgillo. All.: Ramondino

OraSì Ravenna: Rebec 21, Cinciarini 29, Chiumenti 2, Denegri 7, Valvoli 2, Venuto 12, Oxilia 15, Simioni 4, Givens 6. Ne: Buscaroli, Guidi. All.: Cancellieri