Roselli trionfa sul ring di Busalla

TOROTNA - Domenica scorsa, 23 Maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Busalla si sono tenuti i Campionati Italiani di Savate - Boxe Francaise di Federkombat/Coni. É stato un anno particolarmente difficile per tutti: palestre chiuse, allenamenti individuali e grandi sacrifici per tutti gli atleti ed i coach; ciò nonostante, le società e le associazioni sportive italiane hanno risposto in maniera corale ed estremamente positiva, aderendo in modo coeso e resiliente ai campionati.

Il programma della giornata vedeva ben 141 match su tre differenti postazioni, con quattro terne arbitrali impegnate senza sosta in un vero e proprio "tour de force" sportivo, fatto di combattimenti, sudore e grande agone atletico. Anche Tortona aveva la propria rappresentanza, con il 19enne Lorenzo Roselli della Asd Boxe Tortona – Boxing Club Tortona, allenato dal maestro Fabrizio Dellachà. L'atleta tortonese ha combattuto nella specialità "Savate Assalto" ad alto tasso tecnico/atletico, poiché privata del ko, nella categoria di peso -70 K: per questo motivo, il ritmo di gara è sempre altissimo e gli scambi di colpi di braccia e gambe sono moltepici ed incessanti.

Nel ring 1, al centro del Palazzetto, in una pool di ben 5 atleti, il giovane Roselli ha onorato il quadrato, la città e la sua squadra, aggiudicandosi meritatamente il titolo italiano con tre prestazioni veramente esemplari, dove ha dimostrato una tenuta atletica pazzesca, dando spettacolo e strappando agli avversari cartellini netti nei punteggi di ogni ripresa. La finale è stata un'impresa vera e propria, poiché il giovane tiratore tortonese, pur valente ma ancora acerbo di esperienza sul ring ed alle sue prime esperienze nelle competizioni di livello nazionale, ha incontrato un atleta estremamente esperto di prima serie, ex azzurro e pluricampione italiano, che é attualmente un professionista ancora in attività: Simone Rolla. Lorenzo ha affrontato il match della finale non tradendo mai emozione alcuna, con grande fermezza attitudinale e senza subire la pressione di trovarsi al cospetto di un vero campione e si è aggiudicato il titolo italiano, guadagnandosi un verdetto unanime sui cartellini.

"Questo titolo italiano mi ripaga di tutto l'anno passato a fare lezioni individuali a porte chiuse, a portare Lorenzo a scambiare tutte le settimane a Pavia con gli amici del TMB Multiboxe, per mancanza di agonisti Savateur qui in zona - dice coach Dellachà - la Asd Boxe Tortona ci ha aiutato, accogliendo Lorenzo alle lezioni di boxe per non fargli perdere fiato e per migliorare la sua tecnica pugilistica. Devo quindi ringraziare la presidentessa Chiara Giulia Nenna, il tecnico Nicholas Termine e tutti i boxeur tortonesi per il grande supporto alla sua preparazione. Continueremo a diffondere i nostri valori, ad insegnare la tecnica ed il rispetto dei regolamenti e degli avversari, per formare giovani combattenti che siano campioni dentro e fuori dai ring".

A partire dal mese di giugno apriranno infatti i corsi di Savate e Kickboxing open - offrendo un mese di prova gratuita a tutti i concittadini - presso il Castello di Tortona al Parco Robinson, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 19 alle 20: tutti sono invitati a provare, saranno accolti anche i bambini a partire dalla quinta elementare. Da settembre riprenderanno poi regolarmente i corsi presso il Boxing Club Tortona. Per informazioni: 0131 484140 - 345 735 2387