"Un Po prima del mare", l'iniziativa di Plastic Free

ALESSANDRIA - Una giornata nazionale dedicata al Po e ai suoi affluenti: è questa l'iniziativa organizzata da Plastic Free onlus, per restituire decoro alle sponde del Po e dei suoi principali immissari. L'evento ha visto la partecipazione di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Tra le tante città, anche Alessandria è scesa in campo per offrire il suo contributo. Ieri, domenica 23 maggio, alle ore 9, circa 40 volontari si sono dati appuntamento in via Giordano Bruno con l'obiettivo di bonificare le rive del fiume Tanaro, ripulendole dalla plastica e da tutti i rifiuti abbandonati.

Le immagini della giornata e le parole dei referenti di zona, Valentina Leardi e Salvatore Saccardo.